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Житель Пензы получил 8 лет колонии строгого режима за убийство мужчины

12:53 | 23.11.2023 | Криминал

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Пенза, 23 ноября 2023. PenzaNews. 30-летний житель Пензы приговорен к восьми годам колонии строгого режима за убийство мужчины.

Житель Пензы получил 8 лет колонии строгого режима за убийство мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 7 июля 2023 года подсудимый познакомился с потерпевшим на остановке общественного транспорта и пригласил его к себе в гости — в квартиру на улице Ульяновской в Пензе. После совместного распития спиртного между подсудимым и потерпевшим возник конфликт из-за пропавших денежных средств хозяина квартиры. В ходе выяснения отношений злоумышленник схватил нож и нанес им один удар в область груди потерпевшего. Сообщив соседям, что пострадавшему необходима медицинская помощь, мужчина покинул квартиру. Потерпевший скончался на месте происшествия от колото-резаного ранения груди», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что через несколько часов после совершения преступления пензенец был задержан сотрудниками полиции.

«В ходе следствия и судебного разбирательства он содержался под стражей. Приговором суда подсудимому назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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