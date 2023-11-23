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В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело

13:43 | 23.11.2023 | Криминал

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Пенза, 23 ноября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Пензы 1978 года рождения, который предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение.

В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции возле дома на проспекте Победы. Полицейским мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Поддельный документ был отправлен в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование это подтвердило. По словам злоумышленника, его лишили водительских прав, и он решил приобрести поддельное удостоверение в сети интернет у неизвестного лица», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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