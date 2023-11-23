18:44:16 Четверг, 23 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Заречного получила 7 лет колонии общего режима за причинение смерти знакомому

14:02 | 23.11.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 23 ноября 2023. PenzaNews. 43-летняя жительница Заречного Пензенской области приговорена к семи годам колонии общего режима за причинение смерти знакомому.

Жительница Заречного получила 7 лет колонии общего режима за причинение смерти знакомому

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 20 июня 2023 года женщина пришла в гости к знакомому, проживающему в квартире на улице Комсомольской в городе Заречном. С ними в компании находился общий знакомый (потерпевший). В процессе распития спиртного утром следующего дня между подсудимой и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого женщина взяла из своей сумки нож и нанесла оппоненту один удар по телу», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что 40-летний мужчина скончался на месте происшествия.

«В ходе следствия и судебного разбирательства женщина содержалась под стражей. Приговором суда ей назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.

Читайте также
Строительство «Новых берегов» под Пензой полностью завершено Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Городища в совершении трех преступлений
Бизнес-омбудсмен Михаил Лисин проведет прием предпринимателей 27 ноября В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело
Пензенец обвиняется в убийстве знакомого в Спасском районе В Сердобске завершены работы по ликвидации несанкционированной свалки
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама