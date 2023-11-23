Жительница Заречного получила 7 лет колонии общего режима за причинение смерти знакомому Криминал

Пенза, 23 ноября 2023. PenzaNews. 43-летняя жительница Заречного Пензенской области приговорена к семи годам колонии общего режима за причинение смерти знакомому.

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«Следствием и судом установлено, что 20 июня 2023 года женщина пришла в гости к знакомому, проживающему в квартире на улице Комсомольской в городе Заречном. С ними в компании находился общий знакомый (потерпевший). В процессе распития спиртного утром следующего дня между подсудимой и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого женщина взяла из своей сумки нож и нанесла оппоненту один удар по телу», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что 40-летний мужчина скончался на месте происшествия.

«В ходе следствия и судебного разбирательства женщина содержалась под стражей. Приговором суда ей назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.