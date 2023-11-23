Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Городища в совершении трех преступлений Криминал

Пенза, 23 ноября 2023. PenzaNews. Следователи городищенского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области завершили расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя Городища в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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«По данным следствия, вечером 24 сентября 2023 года на улице Советской города Городище обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вместе с сожительницей пришел на встречу с матерью соседки его знакомого для выяснения отношений из-за конфликта, имевшего место в начале сентября. В ходе вновь возникшей ссоры обвиняемый нанес сожителю женщины один удар рукой по лицу, вследствие чего последний упал и ударился головой об асфальт. 44-летний пострадавший был госпитализирован, через несколько дней он скончался в больнице от черепно-мозговой травмы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что несколькими днями ранее в Городище обвиняемый применил насилие к старшему полицейскому взвода полиции регионального управления Росгвардии, прибывшему для оказания помощи сотрудникам ДПС, остановившим водителя легкового автомобиля – знакомого злоумышленника.

«Поскольку обвиняемый вел себя агрессивно, старший полицейский потребовал прекратить противоправные действия, в ответ он нанес представителю власти один удар рукой в область плеча, отчего тот упал, а затем обхватил его шею руками, высказывая угрозы применения насилия. Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в ходе следствия обвиняемый содержался под стражей, ранее он был судим за убийство и кражи, из исправительного учреждения освободился в январе 2023 года.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила Татьяна Махницкая.