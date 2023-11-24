Житель Пензы перечислил мошенникам более 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 24 ноября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1979 года рождения стал жертвой телефонного мошенничества и перечислил более 1,5 млн. рублей на чужие счета.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотовой компании и сообщил, что обслуживание его SIM-карты будет приостановлено, для дальнейшего функционирования необходимо назвать код, поступивший в SMS.

«Затем мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на имя собеседника мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы не остаться должником банка, мнимый специалист предложил гражданину самостоятельно оформить заем, тем самым блокировать действия злоумышленников, а после этого перечислить деньги на «безопасный счет» и погасить образовавшуюся задолженность. [...] Гражданин подал заявку в банк и получил деньги. [...] Воспользовавшись банкоматом, он перечислил более 1,5 млн. рублей на банковские карты, предоставленные злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».