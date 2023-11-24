Трое пензенцев осуждены за причинение ущерба в результате неучетного потребления электроэнергии для майнинга криптовалюты Криминал

Пенза, 24 ноября 2023. PenzaNews. Трое ранее несудимых жителей Пензы 1988, 1990 и 1993 годов рождения признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

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«По делу установлено, что злоумышленники, действуя организованной группой, в 2021 году в помещении ангара на территории Бессоновского района осуществили несанкционированное подключение к электрическим сетям трансформаторной подстанции с целью дальнейшего неучетного потребления электрической энергии, необходимой для бесперебойной работы майнинговой фермы, вырабатывавшей криптовалюту. В результате круглосуточного незаконного потребления электроэнергии майнинговой фермой злоумышленники причинили ООО «ТНС Энерго Пенза» ущерб на сумму более 2,7 млн. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что один из участников организованной группы вину признал, двое других вину отрицали.

«В ходе предварительного расследования один из соучастников возместил ущерб в сумме более 2,6 млн. рублей. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал с осужденных в солидарном порядке оставшийся невозмещенным ущерб в размере около 131 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.