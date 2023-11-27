Житель Мордовии подозревается в краже одежды из магазина в Пензе Криминал

Пенза, 27 ноября 2023. PenzaNews. Житель Мордовии 2001 года рождения подозревается в краже одежды на сумму 2 тыс. 500 рублей из магазина в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что взял с витрины джемпер и куртку, зашел в примерочную, где надел все на себя и, не расплатившись, вышел из магазина», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что сотрудники полиции изъяли похищенные вещи.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — добавляется в тексте.