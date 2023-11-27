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В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации иностранного гражданина

14:06 | 27.11.2023 | Криминал

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Пенза, 27 ноября 2023. PenzaNews. Факт постановки на миграционный учет иностранного гражданина с нарушением законодательства выявлен в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации иностранного гражданина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что мужчина 1986 года рождения фиктивно зарегистрировал по месту своего жительства молодого человека 1993 года рождения, приехавшего в Российскую Федерацию из ближнего зарубежья, при этом предоставлять ему жилое помещение для проживания он не собирался», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

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