В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации иностранного гражданина Криминал

Пенза, 27 ноября 2023. PenzaNews. Факт постановки на миграционный учет иностранного гражданина с нарушением законодательства выявлен в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Установлено, что мужчина 1986 года рождения фиктивно зарегистрировал по месту своего жительства молодого человека 1993 года рождения, приехавшего в Российскую Федерацию из ближнего зарубежья, при этом предоставлять ему жилое помещение для проживания он не собирался», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».