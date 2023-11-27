В Пензенской области перед судом предстанет гражданка иностранного государства, обвиняемая в подделке свидетельства о заключении брака Криминал

Пенза, 27 ноября 2023. PenzaNews. 30-летняя гражданка иностранного государства предстанет перед судом в Сердобском районе Пензенской области по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По данным органа дознания, в целях получения длительного свидания с сожителем, отбывающим наказание в ФКУ «ЛИУ-6» УФСИН России по Пензенской области за сбыт наркотиков, женщина в начале февраля 2023 года нашла в сети интернет незаполненный бланк свидетельства о заключении брака, скачала его, внесла персональные данные свои и сожителя, дату регистрации брака, номер записи акта о заключении брака и другие необходимые сведения и распечатала заполненный бланк на цветном принтере», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, согласно материалам уголовного дела, 20 августа обвиняемая предъявила поддельный документ сотрудникам исправительного учреждения.

«Факт подделки был выявлен сотрудником оперативного отдела УФСИН России по Пензенской области в ходе проверки документации, предъявленной для проведения длительного свидания», — указано в тексте.

В сообщении уточняется, что вину женщина признала, ей грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.