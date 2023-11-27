ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов чиновников Криминал

Пенза, 27 ноября 2023. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области сообщило об участившихся случаях мошеннических действий с использованием фейковых аккаунтов чиновников с целью хищения денежных средств жителей региона.

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«Установлено, что в настоящее время злоумышленники создают фейковые аккаунты в социальных сетях и интернет-мессенджерах, используя установочные данные региональных чиновников. В процессе общения злоумышленники с целью усиления психологического воздействия предупреждают, что выполняют действия согласно поручению сотрудников ФСБ России», — говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что злоумышленники заявляют о необходимости перевода денег в кратчайшие сроки на их расчетные счета и убеждают собеседников, что в случае отказа все средства будут похищены.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и по каждому аналогичному факту обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112», — сказано в пресс-релизе.