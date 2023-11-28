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В Пензе женщина угрожала соседке убийством, возбуждено уголовное дело

10:42 | 28.11.2023 | Криминал

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Пенза, 28 ноября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1977 года рождения, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, угрожала соседке убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе женщина угрожала соседке убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что подозреваемая находилась в гостях у своей 63-летней соседки. В ходе распития спиртных напитков между женщинами возник конфликт. В состоянии сильного алкогольного опьянения злоумышленница стала угрожать хозяйке жилища убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемая дала признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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