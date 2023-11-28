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Житель Пензы перечислил мошенникам 97 тыс. рублей

14:55 | 28.11.2023 | Криминал

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Пенза, 28 ноября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1981 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишился 97 тыс. рублей.

Житель Пензы перечислил мошенникам 97 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотовой компании и сообщил, что ему нужно продиктовать пароль от портала «Госуслуги» для предотвращения блокировки связи, что потерпевший и сделал.

«Спустя несколько дней гражданину вновь позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что с банковского счета собеседника мошенники пытаются снять денежные средства. Чтобы сохранить деньги, мнимый специалист предложил гражданину перечислить их на «безопасный счет». Воспользовавшись банкоматом, гражданин шестью платежами перечислил деньги на общую сумму 97 тыс. рублей на расчетный счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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