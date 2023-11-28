Житель Пензы получил условный срок за неправомерный оборот средств платежей Криминал

Пенза, 28 ноября 2023. PenzaNews. Наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено 32-летнему жителю Пензы, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

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«Следствием и судом установлено, что летом 2019 года к подсудимому, выступающему в качестве формального директора общества с ограниченной ответственностью, обратился мужчина, осведомленный о его фиктивной регистрации в качестве руководителя юридического лица, с предложением за денежное вознаграждение сбыть ему электронные средства и носители информации для осуществления доступа к открытым расчетным счетам данной организации, приема, выдачи и перевода денежных средств. Он согласился и в августе 2019 года открыл расчетные счета в двух банках. Впоследствии полученные банковские карты, ПИН-коды к ним, логины и пароли для входа в систему мобильного банка подсудимый передал обратившемуся к нему мужчине за денежное вознаграждение в сумме 12 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что ранее подсудимый привлекался к уголовной ответственности за предоставление паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о нем как о руководителе организации.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.