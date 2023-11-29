В Белинском районе мужчина набросился на супругу с ножом и угрожал ей расправой, возбуждено дело Криминал

Пенза, 29 ноября 2023. PenzaNews. Житель Белинского района Пензенской области 1983 года рождения набросился на супругу с ножом и угрожал ей расправой, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В ОМВД России по Белинскому району поступило заявление от местной жительницы об угрозе физической расправы со стороны мужа. По указанному адресу прибыл участковый уполномоченный полиции. В ходе опроса заявительницы установлено, что между ней и мужем [...] возник конфликт. Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал спорить с супругой о том, что квитанции за коммунальные услуги слишком дорогие и оплачивать он их не собирается. После этого набросился на женщину с ножом и стал угрожать расправой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщине удалось выбежать из дома и обратиться в полицию.

«Подозреваемый признал свою вину и пояснил стражам порядка, что на преступление его толкнуло злоупотребление алкоголем. [...] Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.