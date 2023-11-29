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В Белинском районе мужчина набросился на супругу с ножом и угрожал ей расправой, возбуждено дело

09:42 | 29.11.2023 | Криминал

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Пенза, 29 ноября 2023. PenzaNews. Житель Белинского района Пензенской области 1983 года рождения набросился на супругу с ножом и угрожал ей расправой, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Белинском районе мужчина набросился на супругу с ножом и угрожал ей расправой, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Белинскому району поступило заявление от местной жительницы об угрозе физической расправы со стороны мужа. По указанному адресу прибыл участковый уполномоченный полиции. В ходе опроса заявительницы установлено, что между ней и мужем [...] возник конфликт. Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал спорить с супругой о том, что квитанции за коммунальные услуги слишком дорогие и оплачивать он их не собирается. После этого набросился на женщину с ножом и стал угрожать расправой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщине удалось выбежать из дома и обратиться в полицию.

«Подозреваемый признал свою вину и пояснил стражам порядка, что на преступление его толкнуло злоупотребление алкоголем. [...] Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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