В Пензенской области сотрудник офиса продаж сотового оператора подозревается в передаче данных о звонках абонентов третьим лицам Криминал

Пенза, 29 ноября 2023. PenzaNews. Сотрудник офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

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«УФСБ России по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность жителя региона 1996 года рождения. [...] Установлено, что злоумышленник, являясь менеджером офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи, в 2020 году осуществил неправомерное обращение к информационной системе для получения сведений о детализации телефонных соединений по абонентским номерам и последующей их передачи третьим лицам», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело в отношении мужчины возбуждено следственным управлением СКР по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.