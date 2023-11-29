На главу КФХ в Лунинском районе завели уголовное дело за невыплату зарплаты работнику Криминал

Пенза, 29 ноября 2023. PenzaNews. Бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил в отношении главы КФХ в Лунинском районе уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

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«По данным следствия, с марта 2022 года по февраль 2023 года глава крестьянского фермерского хозяйства в Лунинском районе не выплачивал работнику заработную плату в полном объеме. Общая задолженность составила 100 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, принимаются все необходимые меры для погашения задолженности по зарплате.