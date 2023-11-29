Жительница Бессоновского района стала жертвой мошенничества при покупке квадроцикла Криминал

Пенза, 29 ноября 2023. PenzaNews. Жительница Бессоновского района Пензенской области 1979 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке квадроцикла по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки с неизвестным женщина договорилась о покупке, перечислила 75 тыс. рублей, однако квадроцикл так и не получила.

«После перевода денежных средств [...] продавец перестал выходить на связь. [...] Объявление о продаже транспортного средства было удалено. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. [...] Транспортное средство она хотела подарить своему сыну в день его рождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».