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Жительница Бессоновского района стала жертвой мошенничества при покупке квадроцикла

13:24 | 29.11.2023 | Криминал

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Пенза, 29 ноября 2023. PenzaNews. Жительница Бессоновского района Пензенской области 1979 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке квадроцикла по объявлению в интернете.

Жительница Бессоновского района стала жертвой мошенничества при покупке квадроцикла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки с неизвестным женщина договорилась о покупке, перечислила 75 тыс. рублей, однако квадроцикл так и не получила.

«После перевода денежных средств [...] продавец перестал выходить на связь. [...] Объявление о продаже транспортного средства было удалено. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. [...] Транспортное средство она хотела подарить своему сыну в день его рождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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