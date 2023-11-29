В Пензе мужчина похитил холодильник из арендуемой квартиры Криминал

Пенза, 29 ноября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит мужчине, который похитил холодильник из арендуемой квартиры в Пензе.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, с заявлением о пропаже бытовой техники в полицию обратилась владелица жилища.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления причастен квартирант 1991 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что находился в затруднительном финансовом положении, из-за чего ему пришлось сдать похищенное в комиссионный магазин. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды. Сумма причиненного ущерба составила около 16 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ.