Житель Малой Сердобы получил условный срок за применение насилия в отношении сотрудника полиции Криминал

Пенза, 29 ноября 2023. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено 60-летнему жителю села Малая Сердоба Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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«По делу установлено, что в один из дней апреля 2023 года в утреннее время мужчина ехал на своем автомобиле по центральной улице села Малая Сердоба и увидел, как к наглядно знакомой ему женщине, переходившей дорогу за пределами пешеходного перехода, подошел сотрудник полиции. Малосердобинец припарковал свой автомобиль и направился к указанной женщине. Поняв, что в ее отношении сотрудник полиции намерен составить протокол, [...] мужчина стал выражать недовольство законными действиями и требованиями сотрудника полиции, пытался воспрепятствовать процедуре привлечения своей знакомой к административной ответственности. Затем, осознавая, что сотрудник полиции является представителем власти и находится в форменном обмундировании при исполнении своих должностных обязанностей, малосердобинец умышленно нанес ему один удар кулаком в область нижней челюсти, причинив физическую боль», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в судебном заседании подсудимый вину признал и принес извинения сотруднику полиции.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.