Жительница Пензы лишилась около 6 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 1 декабря 2023. PenzaNews. 53-летняя жительница Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась около 6 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После разговора с неизвестным гражданка оформила несколько заявок в офисах банков. [...] По указанию звонившего женщина поясняла сотрудникам финансовых учреждений, что денежные средства ей необходимы для покупки жилья. После этого, воспользовавшись банкоматами, потерпевшая 14 платежами перечислила почти 6 млн. рублей на счета, которые ей предоставил злоумышленник», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».