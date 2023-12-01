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Житель Неверкинского района перечислил мошенникам 900 тыс. рублей

17:54 | 01.12.2023 | Криминал

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Пенза, 1 декабря 2023. PenzaNews. 64-летний житель Неверкинского района Пензенской области после телефонного общения с мошенниками лишился 900 тыс. рублей.

Житель Неверкинского района перечислил мошенникам 900 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником департамента по борьбе с экономическими преступлениями и сообщил, что на его имя злоумышленники пытаются оформить кредит; через некоторое время поступил еще один звонок — на этот раз от «сотрудника Минфина», который посоветовал снять деньги с кредитной карты и зачислить их на указанный им счет.

«Выполняя инструкции звонивших, мужчина несколькими переводами перечислил 900 тыс. рублей на счета незнакомцев. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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