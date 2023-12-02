Житель Пензы стал жертвой мошенничества при бронировании номера в отеле в Краснодарском крае Криминал

Пенза, 2 декабря 2023. PenzaNews. 33-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при бронировании номера в отеле, расположенном на территории Краснодарского края.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, мужчина нашел в интернете сайт отеля, перешел по ссылке и ввел данные своей банковской карты.

«После этого произошло списание денежных средств на сумму более 120 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем житель Пензы позвонил в отель, чтобы убедиться в поступлении оплаты, и в ходе беседы с сотрудниками выяснил, что стал жертвой мошенников.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — поясняется в тексте.