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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при бронировании номера в отеле в Краснодарском крае

09:30 | 02.12.2023 | Криминал

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Пенза, 2 декабря 2023. PenzaNews. 33-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при бронировании номера в отеле, расположенном на территории Краснодарского края.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при бронировании номера в отеле в Краснодарском крае

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, мужчина нашел в интернете сайт отеля, перешел по ссылке и ввел данные своей банковской карты.

«После этого произошло списание денежных средств на сумму более 120 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем житель Пензы позвонил в отель, чтобы убедиться в поступлении оплаты, и в ходе беседы с сотрудниками выяснил, что стал жертвой мошенников.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — поясняется в тексте.

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