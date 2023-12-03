Телефонные мошенники выманили у жителя Пензы более 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 3 декабря 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1980 года рождения, попавшийся на уловку телефонных мошенников, лишился более 1 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Мужчина рассказал, что на его телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником оператора сотовой связи. Собеседница пояснила, что ему необходимо продлить срок обслуживания абонентского номера. Для этого необходимо продиктовать код, который придет по SMS, что пострадавший и сделал», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что при попытке зайти в личный кабинет мобильного приложения мужчина увидел уведомление о необходимости смены пароля, а также контактный телефон.

«По указанному номеру ему ответил мужчина, который представился сотрудником банка. Незнакомец пояснил, что на имя заявителя была оформлена заявка на получение кредита, чтобы мошенники не смогли воспользоваться денежными средствами, мужчине необходимо оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет. Пострадавший последовал инструкциям злоумышленника и перевел на указанный им счет более 1 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что на последующие звонки пензенца никто не отвечал.

«Тогда житель Пензы позвонил на горячую линию банка. Сотрудники финансового учреждения пояснили, что он стал жертвой мошенников, и посоветовали обратиться в полицию», — указано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».