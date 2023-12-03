В Пензе возбуждено уголовное дело по факту незаконного доступа к личному кабинету на портале госуслуг Криминал

Пенза, 3 декабря 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» возбуждено в Пензе по факту незаконного доступа к личному кабинету местной жительницы на портале госуслуг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В июне текущего года в отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1996 года рождения с заявлением о том, что неизвестный оформил на ее имя полагающуюся ей компенсацию и присвоил полученные денежные средства. Сотрудникам полиции женщина рассказала о том, что узнала о случившемся после того, как ей позвонили из государственной организации и пояснили, что необходимо уточнить ее данные по месту работы в связи с получением субсидии. Однако жительница Пензы никаких заявок на получении выплат не подавала», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как установили сотрудники уголовного розыска, к совершению преступления причастен 24-летний житель Саратова.

«Полицейские выяснили, что подозреваемый незаконным способом получил доступ к личному кабинету заявительницы на портале госуслуг и, воспользовавшись ее данными, оформил выплату в размере 15 тыс. рублей. Денежные средства он потратил на личные нужды», — указано в тексте.

В сообщении отмечается, что молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном, в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.