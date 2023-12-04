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До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнего Ломова, угрожавший своей знакомой убийством

09:37 | 04.12.2023 | Криминал

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Пенза, 4 декабря 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Нижнего Ломова Пензенской области 1986 года рождения, который угрожал своей знакомой убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнего Ломова, угрожавший своей знакомой убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявительницы установлено, что она со своим знакомым распивала спиртные напитки в комнате общежития. Мужчина 1986 года рождения, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал спорить с женщиной. После этого набросился на заявительницу и начал ее душить», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что женщине удалось выбежать из комнаты и обратиться в полицию.

«Подозреваемый признал свою вину и пояснил стражам порядка, что на преступление его толкнуло злоупотребление алкоголем. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ», — сказано в тексте.

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