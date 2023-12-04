До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнего Ломова, угрожавший своей знакомой убийством Криминал

Пенза, 4 декабря 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Нижнего Ломова Пензенской области 1986 года рождения, который угрожал своей знакомой убийством.

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«В ходе опроса заявительницы установлено, что она со своим знакомым распивала спиртные напитки в комнате общежития. Мужчина 1986 года рождения, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал спорить с женщиной. После этого набросился на заявительницу и начал ее душить», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что женщине удалось выбежать из комнаты и обратиться в полицию.

«Подозреваемый признал свою вину и пояснил стражам порядка, что на преступление его толкнуло злоупотребление алкоголем. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ», — сказано в тексте.