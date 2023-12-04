До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензы, который сдал в ломбард найденный на улице телефон Криминал

Пенза, 4 декабря 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы, который нашел на улице мобильный телефон и сдал его в ломбард.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением об утере телефона обратился 55-летний мужчина.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе проведенных мероприятий установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее судимый местный житель 1990 года рождения. Злоумышленник рассказал, что мобильное устройство он нашел около одного из домов на улице Медицинской города Пензы и сдал его в ломбард. Вырученные от продажи деньги в размере 9 тыс. рублей мужчина потратил на собственные нужды», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».