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До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил деньги с банковского счета бывшей сожительницы

16:56 | 04.12.2023 | Криминал

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Пенза, 4 декабря 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензы, который похитил деньги с банковского счета бывшей сожительницы.

До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил деньги с банковского счета бывшей сожительницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В полицию города Пензы обратилась 51-летняя местная жительница. Заявительница пояснила, что несколько дней не могла найти свой сотовый телефон. Когда пропажа нашлась, женщина обнаружила, что с ее банковского счета было списано [...] 78 тыс. рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен 38-летний житель города Пензы. Злоумышленник пояснил, что недолгое время сожительствовал с потерпевшей. После очередной ссоры подозреваемый втайне от женщины, воспользовавшись мобильным приложением на ее телефоне, похитил денежные средства. По завершении финансовых операций с целью уничтожения улик мужчина выбросил телефон на улице», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемый вину признал, материальный ущерб возместил в полном объеме.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. [...] В отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — сказано в тексте.

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