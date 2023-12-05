14:41:29 Вторник, 5 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Реальный срок грозит жителю Нижнего Ломова, который оплатил покупки чужой картой

10:31 | 05.12.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 5 декабря 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Нижнего Ломова Пензенской области, который оплатил найденной банковской картой покупки на сумму около 4 тыс. рублей.

Реальный срок грозит жителю Нижнего Ломова, который оплатил покупки чужой картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась девушка, которая потеряла карту, и сообщила, что обнаружила в личном кабинете онлайн-банка операции о списании денег за покупки, которые она не совершала.

«Полицейские опросили возможных свидетелей случившегося, изъяли запись с камер видеонаблюдения, где предполагаемый подозреваемый производил оплату похищенной картой. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили мужчину 1987 года рождения, подозреваемого в совершении преступления. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что он нашел банковскую карту и воспользовался ей, оплатив покупки в магазине», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Читайте также
В Заречном прошло профилактическое мероприятие по снижению уровня теневой занятости Житель Земетчинского района предстанет перед судом за убийство мужчины
В Нижнем Ломове женщина стала жертвой мошенничества при покупке искусственной елки В пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса открыта лаборатория химии и экспертизы качества потребительских товаров
В Колышлейском районе возбуждено дело против мужчины, который в ходе конфликта из-за неприготовленного ужина душил сожительницу До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил деньги с банковского счета бывшей сожительницы
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама