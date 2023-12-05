Реальный срок грозит жителю Нижнего Ломова, который оплатил покупки чужой картой Криминал

Пенза, 5 декабря 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Нижнего Ломова Пензенской области, который оплатил найденной банковской картой покупки на сумму около 4 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась девушка, которая потеряла карту, и сообщила, что обнаружила в личном кабинете онлайн-банка операции о списании денег за покупки, которые она не совершала.

«Полицейские опросили возможных свидетелей случившегося, изъяли запись с камер видеонаблюдения, где предполагаемый подозреваемый производил оплату похищенной картой. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили мужчину 1987 года рождения, подозреваемого в совершении преступления. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что он нашел банковскую карту и воспользовался ей, оплатив покупки в магазине», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».