Житель Земетчинского района предстанет перед судом за убийство мужчины Криминал

Пенза, 5 декабря 2023. PenzaNews. Прокуратура Земетчинского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя, которому вменяется убийство мужчины.

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«По версии следствия, поздно вечером 19 августа 2023 года у сельского дома культуры житель поселка Пролетарский в состоянии алкогольного опьянения в ходе словесного конфликта с 27-летним ранее незнакомым мужчиной нанес ему один удар имевшимся при себе бытовым ножом в область грудной клетки. Пострадавший житель районного центра скончался через непродолжительное время в автомобиле, на котором его пытались доставить в медицинский стационар», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, обвиняемый вину признал.

«Мужчина пояснил, что вечером выпил в компании односельчан на Дне села и поссорился с одним из них. Затем сходил домой, а по возвращении к ДК обидчика не обнаружил и вступил в словесный конфликт с незнакомым молодым мужчиной, также находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Причину конфликта не помнит. Ему показалось, что тот намахнулся на него ногой, и он ударил его в грудь имевшимся при себе ножом. Убивать не собирался, хотел припугнуть, чтобы оппонент извинился. Затем он попытался найти автомобиль для отправки пострадавшего в больницу. После этого он вернулся домой, выбросив по дороге нож в реку Раевку. Сам вызвал сотрудников полиции», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Земетчинский районный суд.