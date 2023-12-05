Молодой житель Пензы предстанет перед судом за кражу денег с банковских карт Криминал

Пенза, 5 декабря 2023. PenzaNews. Следственный отдел по Октябрьскому району города Пензы СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего местного жителя в краже денег с банковских карт.

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«По данным следствия, в январе 2023 года обвиняемый, не достигший на тот момент совершеннолетия, приобрел в ломбарде смартфон. На телефоне он обнаружил ранее установленное мобильное приложение, осуществил вход в него путем подбора и введения пароля, получив таким образом доступ к авторизованным банковским картам бывшего владельца телефона. После этого несовершеннолетний обратился к ранее незнакомому мужчине, неосведомленному о преступном умысле подростка, попросив воспользоваться его банковской картой, тот согласился. В результате обвиняемый перевел с банковских карт потерпевшего денежные средства, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что молодой человек вину признал и возместил в полном объеме материальный ущерб, причиненный потерпевшему в результате хищения.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.