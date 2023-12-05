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Полицейские задержали пятерых мужчин, которые с пистолетом ворвались в дом 62-летнего жителя Каменского района

18:14 | 05.12.2023 | Криминал

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Пенза, 5 декабря 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции по горячим следам задержали пятерых мужчин, которые с пистолетом ворвались в дом 62-летнего жителя Каменского района Пензенской области, причинили ему телесные повреждения и похитили деньги и документы.

Полицейские задержали пятерых мужчин, которые с пистолетом ворвались в дом 62-летнего жителя Каменского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Каменскому району с заявлением о преступлении обратился 62-летний местный житель. По словам потерпевшего, ночью к нему в дом проникла группа мужчин, которые, используя пневматический пистолет, причинили ему телесные повреждения и похитили [...] 64 тыс. рублей, банковскую карту, а также документы на имя заявителя. Среди нападавших потерпевший узнал своего знакомого. На задержание подозреваемых были ориентированы все наряды полиции Каменского района. В результате проведенных мероприятий злоумышленники по горячим следам были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Ими оказались четверо жителей Каменского района и один житель Тамбовской области в возрасте от 25 до 49 лет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что подозреваемые дали признательные показания.

«Один из подозреваемых пояснил, что в 2021 году вместе с потерпевшим проходил по одному уголовному делу. [...] В итоге он был приговорен к лишению свободы, а потерпевший отделался условным сроком. Это стало причиной неприязненного отношения злоумышленника к потерпевшему. После того как мужчина освободился из мест лишения свободы, он решил отомстить своему бывшему подельнику. Для этого он подговорил своих товарищей, с которыми отправился к дому потерпевшего, вооружившись пневматическим пистолетом. [...] После содеянного подозреваемые отправились в кафе, где успели потратить часть похищенных денежных средств. Там они и были задержаны сотрудниками полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», в отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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