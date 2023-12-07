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В Пензе два молодых человека осуждены за разбойное нападение

15:34 | 07.12.2023 | Криминал

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Пенза, 7 декабря 2023. PenzaNews. 15-летний и 20-летний жители Пензы признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

В Пензе два молодых человека осуждены за разбойное нападение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что ночью 5 июня 2023 года два молодых человека находились на набережной реки Суры в Пензе, где увидели ранее незнакомого мужчину в состоянии опьянения и договорились совершить нападение на него в целях хищения принадлежащих ему денежных средств. Подойдя к потерпевшему, они потребовали перевести с помощью приложения «Мобильный банк» денежные средства с его банковского счета. Мужчина отказался и попытался убежать от них. Соучастники преступления догнали его и, применив насилие, отобрали мобильный телефон. Несовершеннолетний разблокировал телефон и осуществил два перевода денежных средств на общую сумму 15 тыс. рублей на счет родственницы, не осведомленной о преступном умысле. После совершения хищения злоумышленники скрылись с места преступления», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе следствия обвиняемые содержались под домашним арестом, вину признали, материальный ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме.

«Приговором суда подростку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, второму соучастнику — 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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