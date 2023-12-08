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В Пензе мужчина похитил у своей матери телевизор и сдал его в ломбард, возбуждено уголовное дело

10:41 | 08.12.2023 | Криминал

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Пенза, 8 декабря 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1989 года рождения похитил у своей матери телевизор и сдал его в ломбард, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина похитил у своей матери телевизор и сдал его в ломбард, возбуждено уголовное дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратилась 75-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что из ее квартиры был похищен телевизор. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления причастен сын пенсионерки — безработный пензенец 1989 года рождения, который проживает совместно с заявительницей. [...] Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что сдал телевизор в ломбард, а вырученные средства потратил на алкоголь. Ориентировочная сумма причиненного ущерба составила почти 4 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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