Пензенец по совету «сотрудника силового ведомства» перечислил на «безопасный счет» 4,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 8 декабря 2023. PenzaNews. 28-летний житель Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился около 4,5 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнику самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

«Поверив звонившему, заявитель выполнил все его указания. Мужчина приехал в офис банка, оформил кредит в размере около 4,5 млн. рублей и все деньги перевел на указанный злоумышленником счет. По завершении денежных операций пензенец понял, что его обманули, и обратился в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».