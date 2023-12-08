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Пензенец по совету «сотрудника силового ведомства» перечислил на «безопасный счет» 4,5 млн. рублей

11:50 | 08.12.2023 | Криминал

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Пенза, 8 декабря 2023. PenzaNews. 28-летний житель Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился около 4,5 млн. рублей.

Пензенец по совету «сотрудника силового ведомства» перечислил на «безопасный счет» 4,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнику самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

«Поверив звонившему, заявитель выполнил все его указания. Мужчина приехал в офис банка, оформил кредит в размере около 4,5 млн. рублей и все деньги перевел на указанный злоумышленником счет. По завершении денежных операций пензенец понял, что его обманули, и обратился в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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