Житель Пензенской области перевел мошеннику 550 тыс. рублей Криминал

Пенза, 9 декабря 2023. PenzaNews. Житель Пензенской области 1995 года рождения перевел мошеннику 550 тыс. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником полиции и сказал, что некие лица пытаются оформить кредит на имя собеседника.

«Чтобы сохранить свои средства, мнимый сотрудник предложил гражданину самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет». Заявитель поверил звонившему и выполнил все его указания. Молодой человек оформил два кредита в разных банках. Сотрудникам финансовых учреждений он пояснил, что денежные средства необходимы на покупку автомобиля. После этого молодой человек перечислил шестью платежами 550 тыс. рублей на неизвестные банковские счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.