17:48:02 Суббота, 9 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензенской области перевел мошеннику 550 тыс. рублей

11:18 | 09.12.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 9 декабря 2023. PenzaNews. Житель Пензенской области 1995 года рождения перевел мошеннику 550 тыс. рублей.

Житель Пензенской области перевел мошеннику 550 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником полиции и сказал, что некие лица пытаются оформить кредит на имя собеседника.

«Чтобы сохранить свои средства, мнимый сотрудник предложил гражданину самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет». Заявитель поверил звонившему и выполнил все его указания. Молодой человек оформил два кредита в разных банках. Сотрудникам финансовых учреждений он пояснил, что денежные средства необходимы на покупку автомобиля. После этого молодой человек перечислил шестью платежами 550 тыс. рублей на неизвестные банковские счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.

Читайте также
Несовершеннолетний житель Волгограда подозревается в краже кроссовок из магазина в Пензе В Пензе и «Спутнике» продолжаются работы по строительству контактной сети будущей троллейбусной линии
В Сосновоборском районе в ДТП погиб лось В Пензе водитель легковушки сбил пешехода
«Ростелеком» обеспечил трансляцию прямой линии с пензенским губернатором на региональных телеканалах В Пензе мужчина похитил у своей матери телевизор и сдал его в ломбард, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама