Житель Пензы осужден за применение насилия в отношении представителя власти Криминал

Пенза, 10 декабря 2023. PenzaNews. 25-летний житель Пензы признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального следственного управления СКР, вечером 31 августа 2023 года мужчина, находившийся в состоянии опьянения в одном из торговых центров города, нарушал общественный порядок.

«В ходе пресечения его противоправного поведения сотрудниками вневедомственной охраны и сопровождения в патрульную автомашину для составления административного протокола молодой человек, не желая подчиняться законным требованиям представителей власти, нанес старшему полицейскому не менее двух ударов ногами по телу», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее пензенец был судим за незаконный оборот наркотиков, мошенничество в сфере кредитования, покушение на грабеж и кражу.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание по совокупности приговоров с учетом неотбытого наказания за кражу в виде 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.