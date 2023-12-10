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В Пензе полицейские раскрыли серию краж детского питания на сумму более 32 тыс. рублей

13:30 | 10.12.2023 | Криминал

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Пенза, 10 декабря 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли серию краж детского питания на сумму более 32 тыс. рублей, которые были совершены в супермаркетах Пензы в сентябре 2023 года.

В Пензе полицейские раскрыли серию краж детского питания на сумму более 32 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, личность подозреваемой была установлена благодаря записям камер видеонаблюдения.

«Подозреваемая свою вину признала. [...] Для конспирации злоумышленница использовала детскую коляску, в которую складывала товар. Похищенное она продала в городе Вологде неизвестному мужчине. Вырученные денежные средства она потратила на собственные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в настоящее время в отношении женщины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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