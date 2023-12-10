В Пензе полицейские раскрыли серию краж детского питания на сумму более 32 тыс. рублей Криминал

Пенза, 10 декабря 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли серию краж детского питания на сумму более 32 тыс. рублей, которые были совершены в супермаркетах Пензы в сентябре 2023 года.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, личность подозреваемой была установлена благодаря записям камер видеонаблюдения.

«Подозреваемая свою вину признала. [...] Для конспирации злоумышленница использовала детскую коляску, в которую складывала товар. Похищенное она продала в городе Вологде неизвестному мужчине. Вырученные денежные средства она потратила на собственные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в настоящее время в отношении женщины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.