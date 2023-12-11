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В Пензе мужчина угрожал пенсионеру убийством, возбуждено уголовное дело

09:27 | 11.12.2023 | Криминал

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Пенза, 11 декабря 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1980 года рождения угрожал 79-летнему пенсионеру убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина угрожал пенсионеру убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина проживает в квартире своей сожительницы. Вместе с ними проживает и отец женщины. Сожитель высказал свое несогласие проживания пенсионера с ними под одной крышей. В ходе словесной перепалки между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник стал угрожать мужчине убийством деревянной доской. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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