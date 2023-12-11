В Городищенском районе мужчина получил пять лет колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожителя падчерицы Криминал

Пенза, 11 декабря 2023. PenzaNews. 31-летний житель Городищенского района Пензенской области приговорен к пяти годам колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожителя падчерицы.

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«Следствием и судом установлено, что днем 14 июля 2023 года между подсудимым и сожителем его падчерицы произошел конфликт на почве того, что последний не помогает по хозяйству и нигде не работает. Вечером того же дня находившийся в состоянии опьянения злоумышленник встретился с потерпевшим на улице Железнодорожной в поселке Чаадаевка, чтобы высказать имеющиеся претензии. В ходе выяснения отношений подсудимый нанес молодому человеку два удара имевшимся при себе ножом в область груди и бедра, после чего покинул место происшествия. В результате его действий 24-летнему пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. Он был госпитализирован в больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе следствия и судебного разбирательства мужчина содержался под стражей, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, публичное оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

«Приговором суда подсудимому назначено пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.