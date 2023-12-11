До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который сдал в ломбард найденный на улице телефон Криминал

Пенза, 11 декабря 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы, который нашел на улице мобильный телефон и сдал его в ломбард.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина, которая пояснила, что оставила свой телефон на скамейке и, забыв про него, ушла домой.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Пензе был установлен 29-летний местный житель, причастный к совершению преступления. [...] Материальный ущерб составил более 5 тыс. рублей. Злоумышленник дал признательные показания. Похищенное он сдал в ломбард», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».