Житель Никольска в надежде на дополнительный заработок лишился более 400 тыс. рублей Криминал

Пенза, 11 декабря 2023. PenzaNews. 43-летний житель Никольска Пензенской области лишился более 400 тыс. рублей, поверив позвонившему ему незнакомцу, который предложил получить дополнительный доход.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший пояснил собеседнику, что для начала ему необходимо скачать на свой телефон приложение и ввести коды из SMS.

«Следуя инструкциям звонившего, мужчина перечислил со счетов своих кредитных карт более 400 тыс. рублей. После выполнения всех транзакций мнимый специалист перестал выходить на связь. После этого мужчина обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.