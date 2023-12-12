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В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

09:46 | 12.12.2023 | Криминал

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Пенза, 12 декабря 2023. PenzaNews. 43-летний житель Пензы угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе поступило заявление от местной жительницы 1979 года рождения об угрозе убийством. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции. В ходе опроса заявительницы установлено, что [...] мужчина находился дома в состоянии алкогольного опьянения. На этой почве между сожителями возник конфликт, в ходе которого злоумышленник набросился на женщину и начал ее душить. Затем подозреваемый стал угрожать ей убийством ножом и табуретом», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина был задержан сотрудниками полиции, свою вину он признал и пояснил, что на преступление его толкнуло злоупотребление алкоголем.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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