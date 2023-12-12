Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке черной икры и крабового мяса Криминал

Пенза, 12 декабря 2023. PenzaNews. 46-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке черной икры и крабового мяса по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе общения с продавцом женщина договорилась о покупке, после чего перечислила на банковский счет неизвестного 30 тыс. рублей.

«После проведенных финансовых операций заявительница обнаружила, что продавец перестал выходить на связь. Она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».