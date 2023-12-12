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В Башмаковском районе мужчина подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции

13:40 | 12.12.2023 | Криминал

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Пенза, 12 декабря 2023. PenzaNews. Каменский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил в отношении 47-летнего мужчины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

В Башмаковском районе мужчина подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 4 декабря 2023 года подозреваемый в состоянии опьянения был доставлен в отдел МВД России по Башмаковскому району в связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ. Находясь в отделе полиции, подозреваемый, высказывая недовольство по поводу своего задержания, нанес удар головой в область головы сотрудника полиции. Противоправные действия мужчины были пресечены правоохранителями», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и ряд других преступлений.

«В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказала собеседница агентства.

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