Житель Камешкирского района получил 250 часов обязательных работ за кражу металлических ворот Криминал

Пенза, 12 декабря 2023. PenzaNews. 250 часов обязательных работ назначено 41-летнему жителю Камешкирского района Пензенской области, который похитил металлические ворота и сдал их в металлолом.

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«По делу установлено, что в один из дней марта 2023 года в селе Бегуч злоумышленник с помощью привезенного с собой автогена демонтировал и тайно похитил двустворчатые металлические ворота строения молочно-товарной фермы, причинив собственнице имущества материальный ущерб на сумму около 15,5 тыс. рублей. Металлическое изделие массой почти 700 кг мужчина вывез на легковом автомобиле и сдал в пункт приема лома черного металла», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что свою вину подсудимый признал и полностью возместил ущерб.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 250 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.