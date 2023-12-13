В Пензе девочка перевела мошеннику деньги с банковской карты матери Криминал

Пенза, 13 декабря 2023. PenzaNews. Несовершеннолетняя жительница Пензы перевела мошеннику 250 тыс. рублей с банковской карты матери, после этого 34-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ее несовершеннолетней дочери в мессенджере поступило сообщение от неизвестного лица о том, что на банковском счете ее матери находятся деньги, которые принадлежат ему. Собеседник сообщил, в случае если он не получит свои деньги, напишет заявление в полицию. Несовершеннолетняя дочь, имея доступ к мобильному устройству матери, перечислила с ее банковской карты 250 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что женщина узнала о случившемся, когда получила SMS-оповещения о списании денег.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сказано в тексте.