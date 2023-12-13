В Пензе женщина после общения с мошенниками оформила три кредита и перевела неизвестным почти 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 13 декабря 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1958 года рождения после общения с телефонными мошенниками, один из которых выдал себя за главврача госпиталя, а другой — за чиновника, лишилась почти 2 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился главным врачом госпиталя. Незнакомец поинтересовался у заявительницы, не поступал ли ей звонок от представителя правительства. После этого женщине поступил звонок якобы от чиновника, который сообщил, что мошенник пытается оформить кредит на имя ее имя. Для блокировки данной операции собеседник предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого жительница Пензы оформила в разных банках три кредита на сумму более 1,4 млн. рублей и перечислила неизвестным через банкоматы 13-ю платежами все заемные средства и личные сбережения — всего почти 2 млн. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняется в тексте.