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Житель Пензенской области подозревается в незаконном обороте сильнодействующих веществ

17:48 | 13.12.2023 | Криминал

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Пенза, 13 декабря 2023. PenzaNews. 63-летний житель Городищенского района Пензенской области подозревается в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

Житель Пензенской области подозревается в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ноябре текущего года в полицию поступила информация о причастности жителя Городищенского района к незаконному обороту сильнодействующих веществ. В ходе проведения проверки информация подтвердилась. По результатам оперативно-разыскных мероприятий установлен 63-летний житель города Городище. Мужчина сбыл 42 капсулы медицинского препарата, содержащего сильнодействующее вещество. Согласно заключению эксперта, в капсулах содержалось вещество прегабалин массой 16 граммов», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

«В ходе обысковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 1 тыс. капсул медицинских препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, а именно — прегабалин общей массой 415 граммов и трамал общей массой 3 грамма. Для приобретения препаратов злоумышленник использовал незаконно изготовленные бланки и печати», — добавляется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

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