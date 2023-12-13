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Несовершеннолетний житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке кроссовок почти за 7 тыс. рублей

18:03 | 13.12.2023 | Криминал

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Пенза, 13 декабря 2023. PenzaNews. Несовершеннолетний житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке через интернет кроссовок стоимостью почти 7 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Несовершеннолетний житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке кроссовок почти за 7 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Парень связался с продавцом и договорился о покупке. После этого он через мобильное приложение перечислил денежные средства на счет банковской карты, предоставленный продавцом», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после оплаты покупки продавец перестал выходить на связи.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавляется в тексте.

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