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В Пензе пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику полиции» и лишилась почти 1,5 млн. рублей

11:45 | 14.12.2023 | Криминал

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Пенза, 14 декабря 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1952 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником полиции и сообщил, что с ее вклада мошенники пытаются снять денежные средства, лишилась почти 1,5 млн. рублей.

В Пензе пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику полиции» и лишилась почти 1,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «блокировки операции» звонивший посоветовал собеседнице перечислить деньги на «безопасный счет».

«Женщина сняла денежные средства со своих банковских счетов и через банкоматы двумя платежами перечислила почти 1,5 млн. рублей на счета, предоставленные звонившим. После этого пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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